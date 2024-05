Apple MacBook Air può essere visto in un certo senso come il notebook che porta gli utenti nel magico mondo dei MacBook, un device relativamente economico, capace di mettere tra le mani del consumatore ottime specifiche tecniche, garantendo allo stesso tempo un buon risparmio.

Alla base del dispositivo troviamo il processore M2, un componente di vecchia generazione, proprio recentemente è stato lanciato l’M4, ma comunque in grado di garantire discrete performance generali. Il display è un buon Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, come al solito uno dei migliori in circolazione, il tutto accoppiato con una configurazione di tutto rispetto, che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Apple MacBook Air: una promozione incredibile su Amazon

Grandi possibilità di risparmio sull’acquisto di Apple MacBook Air, infatti il notebook tra i più amati dell’intero mercato è oggi in vendita con uno sconto di 350 euro sul valore originario di listino di 1349 euro. In questo modo l’utente si ritrova a poter spendere, grazie appunto alla riduzione del 26%, una cifra che è di pochissimo inferiore ai 1000 euro, essendo fissa a 999 euro. Premete qui per l’acquisto.

Da un punto di vista puramente estetico, il dispositivo non cambia rispetto al passato, mantiene il proprio design e form factor caratteristici, che tanto abbiamo apprezzato nel corso degli anni, con l’aggiunta della colorazione Mezzanotte, atta a portare un nuovo livello di eleganza. La tastiera è completamente retroilluminata a LED singolo, ovvero non è RGB, e può facilmente essere regolata dall’utente su vari livelli di luminosità.

Dimensioni estremamente ridotte, dato anche il suo essere da 13 pollici, con una autonomia che può durare anche fino a 18 ore di utilizzo continuativo, con ricarica tramite USB-C.