TIM, la Power Special è la regina assoluta: ecco 300 GB in 5G

Non si poteva fare meglio per provare a recuperare un buon numero di utenti: TIM ha rilanciato le sue offerte migliori nell’ultimo periodo e sta riuscendo ad ottenere grandi risultati. Il momento è molto propizio, anche perché ci sono delle aziende che hanno mollato per un attimo la presa in attesa della prossima campagna estiva.

TIM batte tutti i record con le offerte Power, ecco fino a 300 giga in 5G

Partendo proprio dalla prima offerta citata, la Power Special non ha davvero nulla da invidiare alle soluzioni proposte dagli altri gestori rivali. Con questa promozione mobile TIM vuole far vedere che, proprio come gli altri provider, riesce a gestire alla grande un quantitativo generoso di contenuti attribuendogli un prezzo basso.

Si parte innanzitutto col dire che il prezzo di questa straordinaria offerta è di soli 9,99 € al mese, tutto compreso. Chi la sceglie può assicurarsi mensilmente 300 giga in 5G per navigare sul web alla massima velocità. Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono minuti senza limiti verso ogni numerazione e 200 SMS. Non mancano anche i giga per navigare sul web quando ci si trova all’estero.

Tale condizione di roaming spetta anche a coloro che scelgono le altre due offerte del gruppo Power. La prima soluzione mobile delle due restanti, si chiama Power Iron e costa solo 6,99 € ogni mese. La seconda offerta invece si chiama Power Supreme Easy, dal costo di soli 7,99 € al mese.

Sia la prima che la seconda vantano minuti senza limiti verso tutti i gestori e 200 SMS ancora verso tutti. La differenza sta nei giga, che per la prima offerta sono 150 in 4G, mentre per la seconda arrivano a 200 in 4G.

Non bisogna dimenticare inoltre che scegliendo queste offerte, si può beneficiare per il primo mese di un costo totalmente gratuito, sia per il prezzo mensile che per il costo di attivazione.