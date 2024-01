La gestione della batteria rappresenta una delle principali sfide per gli utenti di iPhone, poiché nel corso del tempo la capacità della batteria tende a diminuire, portando a un calo delle prestazioni complessive del dispositivo. Questo fenomeno è comune a molte batterie ricaricabili ed è legato a diversi fattori, tra cui il numero di cicli di ricarica, la temperatura a cui il dispositivo è esposto e altri fattori ambientali.

Molti utenti si trovano quindi di fronte alla necessità di sostituire la batteria del loro iPhone quando inizia a mostrare segni evidenti di deterioramento. Questo processo di sostituzione richiede generalmente l’assistenza di professionisti, che possono essere forniti sia dai centri di assistenza ufficiali Apple che da negozi di terze parti autorizzati. Uno dei principali ostacoli che gli utenti devono affrontare è però il costo associato a questa operazione.

Il costo per riparare la batteria di un iPhone

Secondo un recente rapporto, i prezzi per la sostituzione della batteria di un iPhone sono spesso considerati eccessivi dagli utenti. La questione è diventata particolarmente critica a partire dal marzo del 2023, quando Apple ha introdotto un sovrapprezzo di 24 euro per l’acquisto di batterie originali per i modelli precedenti all’iPhone 14. Questo annuncio è stato pubblicato sulla pagina di supporto ufficiale di Apple, fornendo agli utenti informazioni dettagliate su questa modifica di prezzo.

L’avviso chiarisce che a partire dalla sua data di pubblicazione, la tariffa per l’assistenza delle batterie fuori garanzia è stata incrementata per tutti i modelli coinvolti. Di conseguenza, il costo totale per la sostituzione della batteria raggiunge ora i 99 euro. Questa tariffa vale per i modelli che vanno dall’iPhone 13 fino all’iPhone X, non più coperti dalla garanzia. Bisogna, inoltre, tenere a mente che questa cifra rappresenta solo il costo della batteria e dell’assistenza. Non sono inclusi eventuali altri componenti o servizi che potrebbero essere necessari.

Prima di prendere questa decisione, e procedere con la sostituzione della batteria del proprio iPhone, potrebbe essere utile valutare l’effettiva necessità di sostituirla. Tutti gli utenti dovrebbero prima controllare la percentuale di condizione della batteria direttamente dalle impostazioni del loro iPhone. Se la percentuale è al di sotto dell’80%, potrebbero sorgere problemi di prestazioni, e in questo caso la sostituzione diventa un’opzione da considerare seriamente.