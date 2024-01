Raspberry Pi LTD, guidata dal CEO Eben Upton, ha recentemente annunciato la significativa produzione di 70.000 schede Raspberry Pi 5 a settimana, con l’obiettivo di incrementare questo numero a 90.000 unità settimanali nel prossimo futuro. Questo risultato rappresenta un importante passo avanti dopo circa due anni di carenza di schede Raspberry Pi sul mercato. Upton ha sottolineato che la produzione continuerà a ritmi elevati fino a quando non saranno stati affrontati gli arretrati accumulati e le scorte dei distributori saranno sufficientemente rifornite.

Un salto avanti nella produzione

Il CEO ha condiviso immagini che mostrano dozzine di schede Raspberry Pi 5 impilate e già sottoposte a test, pronte per la spedizione. Questo successo è attribuito in gran parte a Sony, che gestisce il centro produttivo di Pencoed in Galles. Upton ha evidenziato l’alto grado di automazione del processo di produzione, compreso il test finale completamente automatizzato. L’espansione delle attrezzature di test ha contribuito in modo significativo all’accelerazione della produzione.

Attualmente, le schede Raspberry Pi 5 sono oggetto di una certa difficoltà nel reperimento, a differenza delle Pi 4 che sono ampiamente disponibili. Nonostante ciò, le nuove Raspberry Pi 5, disponibili nelle versioni da 4 e 8 GB, presentano un aumento di soli 5 dollari rispetto ai modelli precedenti, offrendo però specifiche notevolmente migliorate.

Raspberry Pi 5 si distingue per la sua notevole velocità in ogni aspetto, inclusi miglioramenti significativi nella CPU, nelle porte USB e nella connettività wireless. Inoltre, offre la possibilità di installare SSD M.2, supporta la doppia fotocamera e presenta ulteriori miglioramenti descritti dettagliatamente in un nostro articolo dedicato.

L’azienda sta chiaramente puntando sulla produzione di Raspberry Pi 5, nonostante alcune limitazioni in termini di compatibilità con i modelli precedenti. Mentre gli aggiornamenti sono indubbiamente considerevoli, l’adozione del SoC richiede spesso un nuovo chassis, un alimentatore più potente e, nella maggior parte dei casi, un dispositivo di raffreddamento attivo.

Raspberry Pi 5 vs Pi 4

La massiccia produzione di Raspberry Pi 5 riflette la crescente domanda e l’entusiasmo per questa piattaforma versatile. Mentre la carenza precedente viene affrontata con determinazione, l’evoluzione tecnologica delle Raspberry Pi continua a offrire prestazioni avanzate, spingendo i limiti delle possibilità di computing a basso costo. La decisione di concentrarsi sulla produzione di Pi 5 indica una fiducia nell’adozione di questa nuova generazione e anticipa un futuro brillante per l’ecosistema Raspberry Pi.