Amazon sembra intenzionata a rivoluzionare Prime Video per sempre. Il servizio di streaming facente parte dell’ecosistema del gigante dell’e-commerce introdurrà la pubblicità durante la visione dei contenuti.

Si tratta di una mossa volta a massimizzare i profitti per Amazon che ha già promesso di reinvestirli per aumentare la qualità dei contenuti e ampliare l’offerta di streaming. Tuttavia, gli utenti si troveranno di fronte a pubblicità non presenti in precedenza che potrebbero compromettere l’esperienza di visione.

Come confermato da Bloomberg, la pubblicità arriverà inizialmente negli Stati Uniti, in Canada e in Germania. A partire dal 2024 sarà mostrata in Italia, Francia, Australi, Messico e Spagna.

Amazon cambia tutto e introduce la pubblicità su Prime Video. Purtroppo, le interruzioni pubblicitarie arriveranno anche in Italia!

Amazon offrirà la possibilità di acquistare un abbonamento aggiuntivo per rimuovere le pubblicità durante la visione. Il possibile costo indicato dagli analisti è di tre dollari al mese per gli Stati Uniti. Possiamo ipotizzare che in Europa e in Italia, il prezzo potrebbe essere di tre euro al mese per guardare i contenuti in streaming senza interruzioni.

Al momento non è chiaro in che modo verranno mostrate le pubblicità. Gli analisti ritengono che gli spot interromperanno la visione durante la fruizione dei contenuti. Non sappiamo quanto dureranno e quanto spesso appariranno ma Amazon ha indicato che non dureranno troppo, ma è tutto ancora da vedere.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. In ogni caso, possiamo affermare con certezza che il modo di intendere lo streaming nel prossimo futuro è in fase di cambiamento ed evoluzione.