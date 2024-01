Smartphone in carica di notte, l'errore più grande che tu possa fare

Nel mondo della tecnologia mobile, il modo in cui carichiamo i nostri smartphone è un argomento di costante dibattito e interesse. Una pratica comune e spesso dibattuta è quella di caricare il telefono durante la notte. Questo metodo, sebbene comodo, solleva questioni di sicurezza e preoccupazioni per la longevità della batteria.

Smartphone in carica di notte: perché sarebbe meglio non farlo?

Le batterie agli ioni di litio, che alimentano la maggior parte degli smartphone moderni, hanno caratteristiche specifiche che determinano la loro efficienza e durata. Produttori come Samsung e Apple suggeriscono di evitare cicli di ricarica completi, ovvero ricariche dallo 0% al 100%. Questo consiglio si basa sulla natura chimica delle batterie agli ioni di litio, che tendono a degradarsi più rapidamente se sottoposte a stress da ricariche complete. È consigliabile mantenere la batteria tra il 20% e l’80% della sua capacità per preservarne la durata nel tempo.

Un’altra questione importante è la sicurezza durante la ricarica del telefono, soprattutto di notte. La preoccupazione principale deriva dal rischio di sovraccarico e dalle potenziali conseguenze, come il surriscaldamento o, in rari casi, l’incendio. Fortunatamente, i dispositivi moderni sono dotati di sistemi di protezione che prevengono il sovraccarico, rendendo questi eventi estremamente rari. Tuttavia, incidenti legati a difetti di fabbricazione, uso di cavi non conformi, o fluttuazioni di temperatura, sono stati registrati e possono causare danni gravi.

Quando si tratta di sicurezza personale, è consigliabile non dormire con il telefono in carica vicino al letto. Anche se il rischio di incidenti gravi è basso, la prudenza suggerisce di mantenere il dispositivo lontano durante la notte e di effettuare ricariche brevi e controllate. Inoltre, evitare l’esposizione a temperature estreme e l’utilizzo di accessori non originali può ulteriormente ridurre i rischi.