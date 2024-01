Le prossime ore saranno molto importanti per Samsung. Il produttore coreano presenterà ufficialmente la famiglia Galaxy S24 il 17 gennaio. L’attesa per i nuovi flagship è alle stelle e gli utenti non vedono l’ora di scoprire dettagli inediti.

La scheda tecnica dei tre device è ormai nota da tempo per questo i leaker si stanno concentrando su altri aspetti da scoprire. In particolare, secondo un nuovo report, Samsung potrebbe offrire un bonus preordine molto interessante.

A tutti gli utenti Austriaci e presumibilmente a quelli Europei in generale, gli utenti che acquisteranno un device della famiglia Galaxy S24 riceveranno un upgrade di memoria gratuito. Questo significa che, acquistando la versione da 128GB, l’azienda coreano spedirà automaticamente la variante da 256GB. Nella promozione sarà inclusa anche la versione con memoria da 1TB, anche se i pezzi sembrano limitata a 2.000 unità.

Samsung si prepara al lancio della famiglia Galaxy S24 con tanti regali per gli utenti che effettueranno il preordine dei flagship

Ma non è tutto, Samsung incentiverà anche il programma di permuta con bonus interessanti. Acquistando un nuovo Galaxy S24 e restituendo il proprio smartphone usato, verrà erogato un voucher di 100 euro oltre al valore del dispositivo reso.

Inoltre, l’azienda coreana offrirà una maggiore personalizzazione per gli smartphone acquistati online. Sono previste delle colorazioni esclusive per tutti e tre i device tra cui Jade Green, Sapphire Blue e Sandstone Orange per i Galaxy S24 e S24 Plus. Per la variante Ultra, le colorazioni disponibili solo durante il preordine saranno Titanium Green, Titanium Blue e Titanium Orange.

Non resta che attendere tutte le novità di Samsung e dei nuovi flagship.