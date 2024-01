Kena Mobile, il futuro è della TOP 100 che costa 5 EURO al mese

Quando un gestore come Kena Mobile decide di alzare le barricate, si vede eccome. Sul sito è ancora disponibile quell’offerta che sta portando dalla sua parte tutti coloro che vengono da un altro gestore virtuale o da Iliad.

Kena Mobile, con l’offerta nuova questo gestore virtual vince senza problemi

Partiamo col dire che non si tratta propriamente di un’offerta nuova, ma di una soluzione riproposta più volte. L’offerta disponibile sul sito ufficiale del celebre gestore virtuale Kena Mobile, è un vero e proprio baluardo, essendo sempre al primo posto e in cima.

Le opportunità che questo provider vanta si muovono sempre sulla stessa lunghezza d’onda. Gli obiettivi sono tre, ovvero quello di risparmiare, avere tanti contenuti e soprattutto una rete Internet di buon livello. Proprio sotto quest’ultimo aspetto non c’è alcun problema dal momento che è TIM il provider su cui Kena si appoggia. Lo stesso però vale anche per il risparmio, visto che i prezzi sono bassi, e per i contenuti, siccome ce ne sono tantissimi.

L’offerta ora disponibile sul portale del noto operatore virtuale, al suo interno ha tutto per un prezzo finale di 5,99 € al mese per sempre. Si parte con minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e si finisce con 100 giga in 4G per navigare. Ovviamente c’è anche una sorpresa, come Kena ha sempre abituato gli utenti. Scegliendo il servizio di ricarica automatica, ci saranno ulteriori 50 giga da poter aggiungere all’offerta ogni mese. Ovviamente sarà gratis, esattamente come il costo di attivazione dell’offerta e la spedizione della scheda Sim..