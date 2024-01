Nel sempre più dinamico panorama della telefonia mobile, Kena Mobile emerge come un’opzione attraente per gli utenti che cercano un mix di convenienza, prestazioni di alta qualità e vantaggi esclusivi. L’inizio del 2024 presenta un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano unire risparmio e servizi avanzati, grazie alle nuove offerte di Kena.

Il pacchetto all-inclusive è ciò che attira di più l’attenzione. Progettato per soddisfare le esigenze dei moderni consumatori di telefonia mobile. Grazie ai 130 GB di traffico dati, i minuti illimitati e i 200 SMS al mese, il piano Kena si presenta come un’opzione versatile per chiunque utilizzi il telefono per lavoro, svago o comunicazione quotidiana. Godi di una copertura eccezionale e di servizi impeccabili ovunque tu vada.

Vantaggi incredibili per tutti gli utenti Kena

Ciò che distingue Kena Mobile è l’approccio orientato all’utente, evidente nei vantaggi eccezionali offerti:

Primo Mese Gratuito e Bonus Extra: L’offerta inizia con il piede giusto, offrendo il primo mese gratuitamente. Ma le sorprese non finiscono qui: Kena Mobile premia gli utenti con 50 GB extra al mese per i successivi 12 mesi, un regalo che continua a dare; Zero Costi Nascosti: Trasparenza è la parola d’ordine. Kena Mobile elimina i costi nascosti, garantendo che l’utente paghi solo ciò che è stato promesso. Attivazione, SIM e consegna sono completamente gratuite; Rete 4G di TIM: Grazie alla potente rete 4G di TIM, il gestore offre velocità di connessione fino a 60 Mbps e una copertura in tutto il territorio italiano.

Il costo dell’offerta di Kena Mobile? Il pacchetto all-inclusive, ricco di servizi e dati, è disponibile a un costo mensile fisso di soli 6,99 euro. Un altro aspetto che rende le offerte irresistibili è la loro flessibilità, che tu sia un nuovo cliente o meno. Non perdere l’occasione di godere di un servizio di telefonia mobile di alta qualità a un prezzo imbattibile. Visita il sito di Kena Mobile, scopri tutti i dettagli delle tariffe esclusive e preparati a sperimentare il futuro della telefonia mobile nel 2024. Tra tutte le promozioni presenti sul mercato, non troverai altra capace di includere così tanti vantaggi mantenendo un costo tanto economico. Sbrigati! Le promo non durano per sempre!