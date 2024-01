Fastweb ha recentemente aggiornato le sue offerte per le tariffe mobili, puntando sulla fornitura di un ampio quantitativo di traffico dati con supporto completo alla tecnologia 5G. L’azienda ha deciso di intraprendere questa mossa competitiva per rimanere all’avanguardia nel settore delle telecomunicazioni.

Per attirare nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti, Fastweb ha introdotto un’offerta speciale: i primi 2 mesi di utilizzo sono completamente gratuiti. A partire dall’8 gennaio 2024, la promo coinvolge precisamente i piani tariffari Fastweb Mobile Full e Fastweb Mobile Maxi.

Le offerte Fastweb da provare gratuitamente per 2 mesi

Entrambe le opzioni includono chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, compresi alcuni numeri internazionali, 100 SMS verso i numeri nazionali e un’ampia quantità di dati con supporto per la tecnologia 5G.

Mobile Full: con un canone mensile di soli 9,95 euro , offre 200 Giga di traffico dati, corsi di Fastweb Digital Academy e accesso al programma FastwebUP Plus Mobile;

con un canone mensile di soli , offre 200 Giga di traffico dati, corsi di Fastweb Digital Academy e accesso al programma FastwebUP Plus Mobile; Mobile Maxi: al costo mensile di 11,95 euro, questa tariffa offre 300 Giga di traffico dati, chiamate illimitate e 100 SMS verso i numeri nazionali. Include anch’essa i corsi di Digital Academy e l’accesso a Plus Mobile, ma inoltre contiene l’Assistenza Pet di Quixia.

I pacchetti sono progettati per soddisfare le esigenze di coloro che richiedono una connettività affidabile e una vasta quantità di dati per svolgere le loro attività quotidiane, inclusi i servizi che richiedono una connessione ad alta velocità come lo streaming e il gaming.

Attivazione e Vantaggi Esclusivi per gli abbonati

Il programma FastwebUP Plus Mobile offre una serie di vantaggi esclusivi. Gli abbonati possono godere di sconti su prodotti e servizi offerti dai partner di Fastweb, tra cui minuti gratuiti per il noleggio di monopattini elettrici Helbiz, sconti su Gamestop, abbonamenti G+ alla Gazzetta dello Sport e offerte per servizi come Deliveroo.

I costi di attivazione potrebbero cambiare in base al modo in cui si sceglie di procedere per il passaggio. L’opzione online o telefonica tramite il numero dedicato (146) comporta un costo di attivazione di €19,95 per Fastweb Mobile Full e di €21,95 per Fastweb Mobile Maxi. Questi coprono sia il primo mese pagato, che si attiverà dopo i primi due mesi gratuiti, sia il costo fisso di €10 relativo all’attivazione della nuova SIM. Anche l’attivazione in negozio richiede spese simili.