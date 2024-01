Molti di noi vorrebbero poter acquistare un aspirapolvere senza fili Dyson, tuttavia il suo prezzo di vendita appare sin da subito talmente elevato, da rendere difficile, quasi impossibile, l’accesso per la maggior parte dei possibili acquirenti. Per questo motivo è facile sviare l’attenzione verso un prodotto che possa essere simile, ma non identico.

Stiamo parlando dell’aspirapolvere senza fili disponibile su Amazon, capace di raggiungere una potenza di aspirazione di 40Kpa ed una complessiva di 500W, ma anche una autonomia complessiva di utilizzo di circa 60 minuti. La scopa elettrica gode di un display touchscreen nella parte superiore, sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato, sino ad arrivare ad una capacità del serbatoio di circa 1,5 litri.

Aspirapolvere senza fili in stile Dyson: ecco quanto costa su Amazon

Il prezzo di vendita di un prodotto di questo tipo è decisamente più basso di quanto immaginiate, il suo prezzo mediano è stato di 199 euro, ed oggi lo potrete fare vostro a soli 164,34 euro, con un risparmio così del 18%.

In confezione si trovano tantissimi accessori di buona qualità, come la base per il muro, ma anche filtri di ricambio, e due spazzole, utili sopratutto per raggiungere gli spazi più angusti, o la pulizia del divano. A differenza di quanto potreste pensare, la spazzola principale prevede anche una luce LED che va ad illuminare l’area antistante la stessa, così da vedere lo sporco prima di aspirarlo.