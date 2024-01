Tutti vorrebbero acquistare uno smartphone spendendo il minimo indispensabile, ed oggi è possibile grazie a Xiaomi, infatti su Amazon è disponibile uno sconto incredibile sull’acquisto di un dispositivo comunque ottimo in termini di prestazioni, rapportate al prezzo.

Il modello di cui stiamo parlando è Xiaomi Redmi 12C, disponibile al momento attuale nella sola variante da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, è caratterizzato da una intensa colorazione grigio grafite, ed una bellissima trama posteriore che ne innalza la qualità ed il design estetico.

Smartphone Xiaomi: l’offerta attuale è super

Gli utenti interessati ad un nuovo smartphone low-cost possono davvero pensare di acquistare un bellissimo Xiaomi Redmi 12C, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza. La spesa finale da sostenere è difatti estremamente ridotta, poiché si spenderanno 110,50 euro, riducendo del 44% il valore originario previsto di 197,26 euro.

Lo smartphone presenta connettività 4G, dimensionalmente parlando risulta essere perfettamente allineato con le aspettative, anche se presenta un peso complessivo di 200 grammi, quindi leggermente superiore al normale. Il processore, MediaTek Helio G85, è buono per godere di discrete prestazioni, senza però avere grandi pretese, in termini di gaming o di possibilità di effettuare multitasking.

La variante commercializzata, come tutte quelle indicate nei nostri articoli, è completamente no brand, in tal modo gli utenti potranno pensare di ricevere aggiornamenti direttamente dal produttore, senza passare dall’operatore telefonico.