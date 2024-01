Il 2024 ha preso il via con grande dinamismo per WhatsApp, presentando diverse nuove funzionalità in fase di test e alcune pronte per essere implementate stabilmente sulla piattaforma di messaggistica. Queste nuove aggiunte promettono di offrire agli utenti non solo un’esperienza di messaggistica più ricca, ma anche l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti finanziari sulla piattaforma.

Una delle ultime rivelazioni entusiasmanti è emersa grazie agli sforzi degli esperti di WABetaInfo, che hanno esplorato in anteprima la versione di beta 2.24.1.21 di WhatsApp per Android. La caratteristica più discussa è una funzione legata al potenziale finanziario degli utenti, aprendo la strada a nuove opportunità di guadagno direttamente attraverso la piattaforma di messaggistica.

Come fare soldi con WhatsApp

Se siete tra coloro che sognano di trasformare WhatsApp in una fonte di reddito, la nuova funzione in fase di test sembra fatta apposta per voi. Secondo le informazioni fornite da WABetaInfo, la beta 2.24.1.21 per Android include uno strumento collegato alla piattaforma di e–commerce di WhatsApp. Questo strumento consentirà ai venditori certificati di ottenere riconoscimenti speciali, aprendo la strada per un’espansione della loro clientela.

L’innovazione più evidente sembra essere l’introduzione di una feature opzionale che permette ai venditori di aggiungere un distintivo di “verificato” ai propri canali aziendali. Questo distintivo diventa un indicatore visibile e affidabile per gli utenti, garantendo l’autenticità del canale di comunicazione e offrendo una sicurezza aggiuntiva contro entità false o non autorizzate.

La nuova versione beta include anche la possibilità per le aziende di iscriversi a Meta Verified direttamente dagli strumenti di WhatsApp. Questa iscrizione sostituirà il vecchio servizio Whatsapp Premium, mantenendo attive due funzionalità chiave: il link aziendale e la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi. Per ottenere il distintivo di verificato, i venditori devono compilare un modulo e fornire informazioni per la verifica da parte del team di WhatsApp. Gli abbonati a Meta Verified riceveranno anche vantaggi extra, come l’accesso a servizi di supporto dell’account e la risoluzione rapida di problemi.

L’implementazione di queste nuove funzionalità potrebbe essere imminente, e gli utenti possono aspettarsi di beneficiare di queste opportunità finanziarie aggiuntive nelle prossime settimane. La continua evoluzione di WhatsApp non solo migliorerà l’esperienza di messaggistica, ma offrirà anche nuove vie per il successo finanziario attraverso la piattaforma di comunicazione preferita da milioni di utenti in tutto il mondo.