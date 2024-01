La casa automobilistica Volkswagen così come tutte le altre aziende ha ovviamente prodotto una propria linea di auto elettriche da offrire al pubblico come soluzione ai motori endotermici.

L’azienda tedesca però negli ultimi tempi si sta ritrovando a dover gestire una vendita dei propri modelli decisamente sotto le attese che ha richiesto un intervento di gestione non indifferente che ha assunto la forma di un taglio dei prezzi ai modelli ID, si tratta di una riduzione di costi che riguarderà tutto il listino prezzi europeo tra cui anche quello italiano, vediamo in quanto consiste la sforbiciata ai prezzi attuata da Volkswagen.

Tutta la classe ID scende di prezzo

ID.3

Pro Performance (Precedente):

Prezzo precedente: 41.900 euro

Prezzo attuale: 40.990 euro Pro Performance Edition Plus (Nuova):

Prezzo attuale: 41.990 euro Pro S (Precedente):

Prezzo precedente: 50.000 euro

Prezzo attuale: 45.200 euro Pro S Edition Plus (Nuova):

Prezzo attuale: 45.200 euro

ID.5

Pro, Pro Edition Plus e GTX 4Motion: prezzo rispettivamente di 51.280, 52.280 e 65.650 euro.

ID.7

Pro Edition Plus: listino di 63.550 euro Pro: 64.850 euro.

Questi sono ora i prezzi di listino delle vetture di casa Volkswagen, c’è stato un taglio di prezzo per rendere le vetture elettriche molto più competitive sul mercato per conquistare una maggiore fetta di clienti.

Come ben sappiamo il mercato delle elettriche è ancora abbastanza d’elite a causa dei costi molto maggiori di questa tipologia di vettura, stiamo assistendo però ad un calo dei prezzi sia dei modelli nuovi che di quelli già in produzione e ovviamente l’azienda tedesca ha dovuto adattarsi di conseguenza per competere.