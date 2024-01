In una rapida successione di aggiornamenti, Whatsapp si appresta a ridefinire l’interazione testuale sulla sua piattaforma. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, le versioni beta per Android e iOS stanno attualmente testando nuove opzioni di formattazione del testo, andando oltre il semplice grassetto, corsivo, barrato e sottolineato. Le funzionalità in arrivo includono la possibilità di organizzare il testo in blocchi di codice, elenchi puntati, elenchi numerati e blocchi di virgolette.

Queste nuove funzionalità promettono di rivoluzionare l’utilizzo di Whatsapp, soprattutto per coloro che dipendono dalla piattaforma per scopi professionali. Nei contesti lavorativi, dove organizzare le attività quotidiane è cruciale, queste opzioni di formattazione possono migliorare la chiarezza e l’efficienza delle comunicazioni. La possibilità di inviare frammenti di codice senza rischio di discrepanze di formattazione è particolarmente interessante per gli sviluppatori e i professionisti del settore.

Whatsapp si prepara a un salto di qualità nell’esperienza di messaggistica

I blocchi di codice, una delle nuove aggiunte su WhatsApp, consentono agli utenti di condividere frammenti di codice in modo fluido. Questo è di grande valore per coloro che si scambiano frequentemente informazioni legate al codice. I blocchi di virgolette, introdotti attraverso il simbolo “>”, offrono un modo per enfatizzare parti specifiche dei messaggi, aggiungendo una precisione extra alle conversazioni.

L’aggiunta di elenchi puntati, creati con asterischi o trattini, e elenchi numerati, formati semplicemente con i numeri, migliora l’organizzazione generale delle informazioni all’interno dei messaggi. Questa caratteristica risponde alle esigenze degli utenti che preferiscono un formato strutturato e facile da seguire, rendendo Whatsapp uno strumento più versatile per varie esigenze comunicative.

Prospettive future

Al momento, queste funzionalità sono in fase di test nelle versioni beta di Whatsapp 2.24.2.9 per Android e 23.21.1.75 per iOS. La fase di test suggerisce un’integrazione rapida nell’app principale, promettendo un potenziamento imminente delle capacità di formattazione del testo di Whatsapp. La piattaforma di messaggistica sembra pronta a offrire ai suoi utenti uno strumento di comunicazione più dinamico ed espressivo nel prossimo futuro.