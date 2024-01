Canone RAI e bollo auto ADDIO grazie a queste regole

Il canone Rai consiste nel pagamento di una tassa perché si possiede una televisione che riceve dei canali nazionali. Il bollo auto invece è la cosiddetta “tassa di possesso”, ovvero l’imposta da pagare perché si possiede un veicolo. Tutto ciò proprio non va giù agli utenti, che in ogni modo vorrebbero evitare di pagare il tutto ogni anno.

Fortunatamente sono arrivati degli aggiornamenti con il 2024 per il canone Rai. Sembra infatti che ormai sia ufficiale: il prezzo della tassa scende da 90 a 70 € annuali. Gli utenti dunque potranno pagare, sempre all’interno della bolletta dell’elettricità, 7 € al mese e non più 9 €, ovviamente sempre per 10 mesi.

Canone RAI e bollo auto, ecco le persone che possono evitare le due tasse

Per non pagare il canone Rai bisogna avere oltre i 75 anni di età e un massimo di 8000 € di reddito annuo. Ad evitare di pagare la tassa saranno anche coloro che non hanno una televisione o una radio in casa, così come i militari non residenti sul territorio italiano.

La situazione risulta un attimo più complessa per quanto riguarda il bollo auto. Di base gli utenti di ogni regione hanno un costo diverso, seppur di pochissimi euro. La situazione è cambiata ulteriormente con l’introduzione dei veicoli elettrici ed ibridi, con i più avvantaggiati che sarebbero quelli in Piemonte e in Lombardia. In entrambi i casi infatti chi possiede un veicolo elettrico può evitare per sempre di pagare il bollo auto, o almeno fin quando possiede quell’auto. Nelle altre regioni invece l’esenzione vale per un massimo di cinque anni. Si prevede una tassa scontata per chi possiede un veicolo ibrido.