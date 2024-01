Unieuro ha 5 offerte su SMARTPHONE, PC e molto altro al 70%

Il grande merito della forte ascesa momentanea dei grandi magazzini è da attribuire soprattutto ai volantini. Unieuro è uno dei colossi più importanti in tale ambito, siccome presenta sempre la maggior scelta in termini di prodotti elettronici e soprattutto i prezzi più bassi. Ovviamente c’è bisogno di stare sempre sull’attenti, dal momento che lo scontro principale è con le piattaforme e-commerce.

Amazon è chiaramente il vero “boss” da abbattere ed è per questo che Unieuro ha concentrato tutte le sue forze sul sito ufficiale. La piattaforma online dell’azienda, che da sempre opera con tanti grandi magazzini sparsi per l’Italia e non solo, sta dando i suoi frutti con ottime offerte.

Queste, che ovviamente riguardano la tecnologia in generale, sono talmente vantaggiose che qualcuno le avrebbe preferite a quelle di Amazon. In basso potete trovare un resoconto generale con alcuni dei migliori prodotti oggi in sconto. Ricordiamo che le offerte di Unieuro in questione termineranno alle 23:59.

Unieuro e le offerte del giorno: manca poco alla scadenza, è proprio oggi

Nel caso in cui dovesse occorrere una nuova televisione, ecco che sul sito ufficiale di Unieuro compare la Samsung Crystal UHD 4K da 50″. Il suo prezzo in sconto è di soli 379 €.

Ovviamente non è finita qui, visto che a qualcuno potrebbe occorrere un computer di altissimo livello, come ad esempio questo MacBook Air 2020 con processore M1. Il suo prezzo è di 929 €.

Infine un altro suggerimento riguarda uno smartphone, quel OnePlus Nord CE 2 Lite 5G raramente disponibile in giro. Il suo prezzo oggi è di 189,99 €.