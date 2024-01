Sembra che ci sia una brutta sorpresa per alcuni clienti dell’operatore telefonico TIM. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni per il costo mensile di alcune sue offerte di rete mobile. Questi aumenti sembra che saranno introdotti a partire dal mese di marzo 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM annuncia l’arrivo di nuovi aumenti a partire da marzo per alcune offerte mobile

A partire dal mese di marzo 2024 alcuno clienti di rete mobile TIM vedranno aumentare il costo della propria offerta. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni l’operatore ha annunciato ufficialmente l’arrivo di queste rimodulazioni. Queste ultime saranno dunque introdotte tra un paio di mesi e saranno pari ad almeno 1,99 euro in più, IVA inclusa.

L’operatore sta già avvertendo gli utenti che saranno coinvolti dagli aumenti tramite una apposita campagna SMS. Nonostante questo, l’operatore telefonico TIM ha deciso di fare un regalo ai clienti coinvolti dagli aumenti. I clienti in questione potranno infatti decidere di aggiungere ogni mese ben 50 GB di traffico dati alla propria offerta e il tutto in maniera gratuita.

In alternativa, l’operatore sta dando la possibilità di abilitare la connessione 5G. In ogni caso, per poter ricevere questo regalo, i clienti interessati dovranno inviare un apposito SMS al numero 40916 specificando cosa hanno scelto di attivare. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, nell’SMS gli utenti dovranno scrivere il testo “50GIGA ON” oppure “5G ON”.

Per il momento, l’operatore non ha rivelato con certezza i nomi delle offerte mobile incriminate.