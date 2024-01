Canone RAI e bollo auto, come non pagare le ODIATE tasse

Coloro che vogliono evitare di pagare il canone Rai o il bollo auto, devono avere dei requisiti ben precisi. Purtroppo le due tasse sono obbligatorie ed è per tale motivo che informarsi è la cosa migliore.

Canone RAI e bollo, ecco come si fa a non pagare entrambe le tasse

Nessuno vuole pagare tasse del genere, soprattutto quando si tratta del canone Rai. Stando a quanto riportato dagli organi ufficiali, solo alcuni possono evitare. A rientrare in queste categorie ci sono le persone che hanno superato i 75 anni di età e che hanno un reddito inferiore agli 8000 € annui. La stessa cosa vale per chi non ha una televisione in casa e per chi invece fa parte di forze militari presenti sul territorio ma di origine di altre nazioni. Ricordiamo inoltre che dal 2024 in poi il costo del canone è cambiato ufficialmente: costerà 70 € all’anno.

La situazione del bollo auto risulta ben diversa rispetto a quella del canone Rai. Quest’ultima è una tassa di competenza nazionale, mentre il bollo rappresenta una tassa di competenza regionale e pertanto varia da regione a regione. C’è il caso eclatante di Piemonte e Lombardia, che garantiscono privilegi a chi acquista un’auto ibrida e ancor di più a chi l’acquista elettrica. I possessori di un’auto che si rifornisce con elettricità infatti potranno essere esenti per sempre dal bollo auto. La stessa cosa vale per chi possiede la legge 104 o per chi ha un veicolo storico. Le altre regioni invece prevedono un’esenzione pari ad un periodo di 5 anni.