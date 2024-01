Vodafone, offerte SILVER con un regalo: ci sono 150 giga al mese

Con la consapevolezza di essere il gestore più famoso in assoluto anche in Europa, Vodafone sta provando a battere ancora una volta la concorrenza sul tempo. Il 2024 è appena iniziato e l’obiettivo principale di questo gestore è quello di rifarsi delle grandi sconfitte degli ultimi anni. Sebbene i dati siano incoraggianti e gli utenti siano presenti in pianta stabile, Vodafone vuole fare di meglio.

A tal proposito, prendendo magari anche un po’ spunto dai gestori virtuali, il provider anglosassone ha deciso di rilanciare due offerte. Queste, fatte di tanti contenuti e prezzi molto bassi, permetteranno un rientro dei vecchi clienti e propizieranno l’arrivo di tanti nuovi volti.

Come sempre l’obiettivo di chi rientrerà sarà quello di avere la massima qualità e, perché no, anche qualche contenuto in più rispetto all’ultima volta. Bisogna dunque dare di nuovo il benvenuto alle offerte della gamma Silver che questa volta sono due.

Vodafone lancia le sue nuove offerte, ci sono due Silver a battere TIM e Iliad

Serviva qualcosa di gran livello per ricominciare alla grande, soprattutto partendo nel 2024 con il piede giusto. Vodafone per questo motivo ha deciso di portarsi dietro quelle due offerte che negli ultimi mesi del 2023 avevano stabilito grandi record. Si tratta delle due promo Silver, entrambe vantaggiose e piene di contenuti.

La prima permette a tutti di avere minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 100 giga in 4G per 7,99 € al mese. La seconda offerta è praticamente uguale ma costa 9,99 € al mese ed offre 150 giga. Pagando tramite SmartPay, si potranno avere anche 50 giga in più.