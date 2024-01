In questi giorni è terminata la disponibilità della super offerta mobile denominata Iliad Flash 180. Al suo posto, però, il noto operatore telefonico Iliad ha fatto tornare in grande stile un’altra offerta favolosa, ovvero l’offerta mobile denominata Iliad Giga 150. Anch’essa, infatti, offre agli utenti ogni mese una grande quantità di giga per navigare e molto altro.

Iliad Giga 150, ritorna la super offerta al posto di Iliad Flash 180

L’operatore telefonico Iliad ha deciso di far tornare una delle sue super offerte di rete mobile, ovvero Iliad Giga 150. Come già detto in apertura, quest’ultima offerta andrà a sostituire la precedente offerta flash, ovvero Iliad Flash 180. La nuova offerta appena tornata disponibile di Iliad offre comunque tanti giga per navigare in internet in tutta tranquillità.

Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati (utilizzabili anche per navigare con connettività 5G), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Come Iliad Flash 180, anche l’offerta Iliad Giga 150 ha un costo per il rinnovo mensile di 9,99 euro.

Oltre a questo, con questa offerta sono poi compresi anche minuti di chiamate verso alcuni numeri fissi stranieri. Tra questi, sono compresi: Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.