Il produttore cinese Oppo ha deciso di portare ufficialmente su vari mercati la versione global della sua ultima serie di smartphone, ovvero i nuovi Oppo Reno 11 e Oppo Reno 11 Pro. Rispetto alla versione cinese, queste nuove versioni presentano alcune differenze. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo Reno 11 e 11 Pro, annunciata ufficialmente la versione global

Il produttore cinese Oppo ha da poco presentato la versione global dei suoi smartphone di punta. Oppo Reno 11, in particolare, riprende leggermente il design della versione cinese, ma qui troviamo un singolo sensore fotografico in alto e due sensori in basso. Permane l’inedita forma ellittica del modulo fotografico posteriore, introdotta sulla versione cinese.

Sul fronte, entrambi i dispositivi dispongono di un display dai bordi curvi con tecnologia OLED con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Troviamo poi alcune differenze anche dal punto di vista prestazionale. I nuovi Oppo Reno 11 e Oppo Reno 11 Pro sono infatti alimentati rispettivamente dai soc MediaTek Dimensity 7050 e soc MediaTek Dimensity 8200.

Il comparto fotografico include invece tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore teleobiettivo da 32 MP. Rispetto alla versione cinese, in questo caso aumentano anche le batterie. Abbiamo infatti rispettivamente 5000 mah e 4600 mah con ricarica rapida rispettivamente da 67W e 80W.

Per il momento, i due smartphone in versione global saranno disponibili all’acquisto in Malesia e in India. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno informazioni di un loro possibile arrivo in Italia.