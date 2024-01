WhatsApp, nuovi aggiornamenti con una BUONA e una CATTIVA notizia

Il 2024 di WhatsApp si è aperto con uno sguardo sul futuro, che sembra essere più che radioso. Effettivamente la celebre applicazione di messaggistica istantanea ha appena chiuso un 2023 sfavillante, pieno di novità e soprattutto di aggiornamenti. Questi hanno contribuito a migliorare nettamente alcune delle funzionalità già esistenti, integrandone al contempo anche delle altre totalmente nuove.

Alcune di queste potrebbero essere accolte con grande entusiasmo dal pubblico, esattamente come è accaduto durante lo scorso anno. Altre potrebbero risultare invece sorprendenti e accolte in maniera negativa, come la modifica che riguarderà d’ora in avanti gli utenti Android. Secondo quanto riportato infatti, proprio da questo 2024 il backup di WhatsApp non sarà più disponibile sul drive liberamente, ma andrà accomunato allo spazio presente sul proprio account di Google. Questo significa che sarà cura degli utenti riuscire a fare entrare il proprio backup di WhatsApp all’interno dell’account Google, che offre 15 giga di base. Chiaramente per molti sarà impossibile farlo e per questo motivo bisognerà acquistare dello spazio extra.

WhatsApp, non solo il backup: c’è anche la buona notizia del cambio di tema

Gli utenti che aspettavano qualche grande novità da WhatsApp devono stare pronti: sta per arrivare qualcosa di epocale.

Ben presto la celebre piattaforma di messaggistica concederà a tutti la possibilità di cambiare il colore del tema. Questo significa che il colore del logo, così come delle finestre della chat, si potrà modificare con 5 tonalità diverse disponibili nel menù.

Sarà un modo per migliorare l’accessibilità anche a chi ha delle disabilità visive o a chi preferisce un colore piuttosto che un altro.