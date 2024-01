TIM porta le nuove Power con 150 GB GRATIS

Serviva davvero un colpo di scena per battere gestori del calibro di TIM eppure i provider virtuali e Iliad ci sono riusciti. Il gestore italiano però non vuole mollare e vuole provare a fare quanto nelle sue possibilità per ritornare in auge. Il 2023 è stato un grande anno per TIM, soprattutto alla luce delle offerte lanciate.

Quelle stesse promozioni sono disponibili ancora una volta, per continuare a stupire e a recuperare utenti.

TIM, le due offerte che tutti desiderano sono della gamma Power

Ad oggi ecco che arrivano ufficialmente le due offerte Power Iron e Power Supreme Web Easy. Alla loro interno sono previsti tutti i migliori contenuti compresi tra minuti, SMS e giga.

Partendo dalla prima delle due offerte, ovvero la Power Iron, gli utenti potranno avere il meglio con minuti ed SMS illimitati verso ogni numerazione e con 100 giga in 4G per Internet. Il prezzo è davvero minimo: solo 6,99 € al mese.

La seconda offerta si muove sulla sulla falsa riga della prima, offrendo dunque messaggi e minuti senza limiti verso chiunque ma 150 giga in 4G, 50 in più rispetto all’offerta precedente. Anche il prezzo ovviamente aumenta seppur di poco: l’offerta costa solo 7,99 € al mese.

Avere a disposizione tutto questo è possibile per tutti coloro che vengono da determinati gestori. Solo chi arriva da Iliad o da un gestore virtuale potrà infatti scegliere una delle due soluzioni in questione.

Ricordiamo inoltre che c’è un grande vantaggio per chi riesce a scegliere una delle offerte di TIM: il primo mese sarà totalmente gratuito. Il primo pagamento mensile avverrà dal secondo mese in poi.