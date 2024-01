A fine dicembre, il Parlamento ha approvato il testo finale del DDL Concorrenza (L. n.214/2023), introducendo importanti cambiamenti nel panorama delle tariffe telefoniche, in particolare per quanto riguarda le cosiddette “offerte operator attack”. Queste promo, spesso non pubblicizzate e indirizzate a specifici utenti, avevano l’obiettivo di convincerli a cambiare operatore durante la procedura di portabilità del numero.

Le offerte operator attack erano promosse principalmente dai principali operatori di telefonia mobile e dai loro brand secondari. Si trattava di tariffe spesso vantaggiose, con costi inferiori, maggiori Giga e servizi aggiuntivi. Tuttavia, erano spesso considerate distorsive della concorrenza e poco trasparenti, rivolgendosi a utenti specifici attraverso comunicazioni personalizzate.

I cambiamenti del DDL sulle offerte telefoniche

L’articolo 13 del DDL Concorrenza ha perciò introdotto il divieto di discriminare i clienti in base al proprio operatore di provenienza e ha vietato l’uso delle informazioni della portabilità numerica per attaccare la clientela della concorrenza. Queste misure sono state adottate per evitare che tali pratiche avvengano nel settore della telefonia mobile.

Sebbene il DDL Concorrenza potrebbe non segnare la fine delle offerte operator attack, è probabile che gli operatori debbano rivedere e adattare le loro strategie commerciali. L’obbligo di non discriminare i clienti in base all’operatore potrebbe portare a un cambiamento nella concezione di offerte mirate a utenti specifici, rendendo necessaria una maggiore trasparenza nelle proposte commerciali. Molte compagnie basavano il proprio modus operandi su tale strategia, attirando dalla loro parte una clientela maggiore.

Nonostante le nuove norme, è ancora possibile trovare tariffe convenienti, sia attraverso la portabilità del numero che con nuove attivazioni. Il confronto tra le offerte proposte da diversi operatori rimane un metodo efficace per individuare il piano più adatto alle proprie esigenze. L’utilizzo di comparatori online, ad esempio, consente di confrontare in modo rapido e efficace le diverse proposte sul mercato. Il DDL Concorrenza ha introdotto importanti novità nel settore delle offerte telefoniche, puntando a promuovere una maggiore equità e trasparenza. Mentre le offerte operator attack potrebbero subire cambiamenti, trovare una tariffa economica sarà comunque semplice, anche considerando la miriade di proposte attive al momento. Basta una semplice ricerca ed un pizzico di informazione per trovare qualcosa che si adatti al portafogli e alle esigenze di comunicazione.