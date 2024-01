Il sotto brand del produttore cinese Xiaomi continua ad ampliare la sua proposta. Dopo la versione con supporto al 5G, infatti, il brand Poco ha presentato in veste ufficiale il nuovo medio di gamma Poco M6 Pro in versione 4G. Come suggerisce il nome, lo smartphone è in grado di supportare la sola connessione 4G, ma ha comunque delle ottime caratteristiche. Vediamole qui di seguito.

Poco M6 Pro 4G sbarca ufficialmente sul mercato, ecco le caratteristiche

In questi ultimi giorni il sotto brand di Xiaomi ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Come già detto in apertura, ci riferiamo al nuovo Poco M6 Pro 4G. Quest’ultimo si differenzia dalla sua versione 5G principalmente per il suo processore. A bordo, infatti, è presente il soc MediaTek Helio G99. In accoppiata, sono presenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno.

Nonostante questo, il display di questo modello è nettamente superiore rispetto a quello della variante 5G. Qui abbiamo infatti un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il tutto è poi protetto da un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5.

Sul retro cambia leggermente il design del modulo fotografico. Il nuovo smartphone dispone sul retro di tre sensori fotografici di cui un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah ed è inoltre presente la certificazione di impermeabilità IP54.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Poco M6 Pro 4G sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo iniziale di circa 180 euro al cambio attuale.