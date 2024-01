L’operatore telefonico PosteMobile ha deciso di iniziare il nuovo anno con una nuova proposta. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova super offerta low cost adatta per chi vuole spendere poco ma vuole comunque navigare in tranquillità. Stiamo parlando della nuova PosteMobile Creami Extra Wow 10. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PosteMobile propone la nuova super offerta PosteMobile Creami Extra Wow 10

L’operatore telefonico PosteMobile ha da poco deciso di presentare ufficialmente una nuova super offerta mobile. Come già detto in apertura, infatti, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 10. Come suggerisce il nome, questa offerta include ogni mese fino a 10 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G+.

Oltre a questo, l’offerta in questione include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è piuttosto contenuto, dato che parliamo di un prezzo di appena 6 euro al mese. PosteMobile Creami Extra Wow 10 sarà disponibile all’attivazione soltanto per tutti i nuovi clienti dell’operatore, ma non per chi è già cliente di PosteMobile.

Tuttavia, tutti gli interessati a questa nuova offerta di PosteMobile avranno poco tempo per poterla attivare. L’operatore ha infatti deciso di proporre questa offerta soltanto per un breve periodo di tempo. Gli interessati, infatti, avranno tempo soltanto dal 10 gennaio 2024 fino al prossimo 23 gennaio 2024. L’operatore telefonico potrebbe però decidere di prorogarne la sua disponibilità, però per il momento non ci sono notizie in merito.