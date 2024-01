Il monopattino elettrico pieghevole Arma Scooter possiede una forma compatta dato che è in grado di ripiegarsi e diventare grande come uno notebook in modo da poterlo riporre in luoghi molto piccoli o trasportarlo agevolmente grazie all’ apposita maniglia. L’ idea viene dalla società Shimizu che vuole rispondere a tutte le domande dei pendolari che devono affrontare tratti di strada a volte anche lunghi con un monopattino che non ingombri troppo.

Questo monopattino sorpassa il Dynamic Scooter Model B di Honda che veniva presentato come una valigia con le ruote con un ingombro maggiore rispetto all’ Arma Scooter che una volta ripiegato assume le stesse dimensioni di un foglio A4. Quindi si presenta come un monopattino rivoluzionario che presenta dimensioni senza precedenti che trasformano il modo in cui le persone viaggiano offrendo una comodità assoluta anche grazie al suo peso di soli 4,5 kg.

Arma Scooter, ecco le specifiche tecniche

Arma Scooter è dotato di una batteria da 36V 3.5 Ah e un motore da 36V e 250W di potenza, la velocità massima che può raggiungere è di 24km/h, la batteria si ricarica completamente in 2 ore garantendo un’ autonomia di 15km inoltre la si può togliere dal suo alloggiamento per ricaricarla all’ esterno tramite una porta USB Type-C. Il monopattino riesce a trasportare persone con un peso massimo di 100kg date le sue ruote molto robuste e nonostante la struttura ultraleggera.

Il prodotto è disponibile su Kickstarter a un prezzo di 980 euro con spedizioni entro luglio e in più è disponibile una batteria extra ad un prezzo di 190 euro. Il mondo della mobilità elettrica è in continuo cambiamento e continuerà a farlo anche grazie a progetti come Arma Scooter che si propongono ad una società frenetica dove spostarsi velocemente, da un treno all’ altro o da un autobus all’ altro, diventa una priorità.