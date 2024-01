Google ha fatto delle domande tipiche di un colloquio a ChatGPT, domande ovviamente incentrate sulla programmazione, sulla base delle risposte date dall’intelligenza artificiale, Google ha stabilito che ChatGPT ha superato una coding interview per una posizione da ingegnere di terzo livello presso l’azienda stessa.

Come riportato dalla CNBC, tutto questo fa parte dell’esperimento di Google su più chatbot AI, perché si sta valutando di aggiungere uno al sito. La capacità di questi ultimi di fornire una risposta concisa e ad alta fedeltà a una domanda potrebbe far risparmiare agli utenti il ​​tempo che in genere spendono navigando tra i collegamenti su Google per trovare le stesse informazioni.

Ecco intanto cosa ci fa sapere Google, “Sorprendentemente, ChatGPT potrebbe essere tranquillamente assunto presso il terzo livello da ingegnere in Google, grazie ad un’ottima intervista da lui effettuata “. E sebbene il livello tre sia considerato una posizione entry-level nel team di ingegneri di Google, il compenso medio annuale per un lavoro del genere è di circa 183.000 dollari.

Il processo di intervista per gli ingegneri software di Google si basa principalmente su domande tecniche, che ChatGPT ha superato brillantemente. Una parte dell’intervista però include anche alcuni esempi comportamentali (“Raccontami di una volta…”) anche Facebook, Amazon e altri fanno affidamento su domande del genere, per farsi un’idea migliore delle persone che stanno per assumere, ovviamente ci viene subito il dubbio che queste domande potrebbero rappresentare un ostacolo per ChatGPT.

Ed è qui che c’è stata la scoperta, ovvero a quanto pare ChatGPT può superare anche questo tipo domande riflessive, nello specifico l’AI avrebbe parlato di come trasformare non solo Google ma anche il lavoro dell’ ingegneria che è dietro ad essa.

ChatGPT ha superato una coding interview di Google, in futuro sostituirà anche gli umani?

ChatGPT ha superato una coding interview, nonostante questo l’azienda produttrice del servizio OpenAi ci dice, “ChatGPT non sostituirà i software engineer”. È uno strumento che può aiutare con determinati compiti, ma non può sostituire completamente la creatività, le capacità di risoluzione dei problemi e le capacità di pensiero critico di un ingegnere informatico umano. Inoltre, ChatGPT richiede la supervisione e la direzione umana per funzionare in modo efficace.”