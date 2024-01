Il tempo dei cattivi per salvare il mondo è arrivato. Dopo la popolarità della grande saga Suicide Squad, non finisce tutto qui. L’uscita è fissata per la fine di gennaio riguardo il videogioco ispirato all’omonimo film.

Gioco che riprenderà sicuramente altri universi della famosissima DC Comics. Tra i quali Batman, Superman ecc…

Suicide Squad, vale la pena comprarlo?

PlayStation finalmente pubblica su Youtube l’immersion trailer del nuovo videogioco ispirato ai cattivi. Gioco sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato da Warner Bros verrà finalmente rilasciato alla fine di gennaio. Storia ripresa dai film usciti, vede unirsi universi di supereroi differenti.

Suicide Squad avrà il suo seguito nell’universo di Batman Arkham, location che ha un passato molto movimentato per quanto riguarda la serie di videogiochi Batman.

Dopo 5 anni dagli eventi vissuti da Batman in Arkham Knight la grande lega di supereroi Justice Legue sembra perdere il controllo per colpa dei supercattivi. E che rimedio migliore c’è di sconfiggere il nemico con il nemico?. La famosissima squadra suicida composta da Harley Quinn, Deadshot,King Shark e Capitan Boomerang avranno molto da fare con i supereroi corrotti.

Il gioco come si può dedurre dalla trama di Suicide Squad si basa sull’avventura e azione le quali vengono unite da una dinamica open world che ha centro a Metropolis. Oltre alla classica modalità single player con 4 personaggi giocabili, il gioco presenta una modalità multiplayer.

Gioco che comunque è diventato famoso grazie ai film trascorsi. Che vede dei supercattivi messi in una delle maggiori prigioni diventare improvvisamente liberi per salvare il mondo dai loro colleghi.

Sicuramente il divertimento non finisce qui perché con l’arrivo di Suicide Squad, i possessori di PlayStation 5 avranno la possibilità di usare il loro nuovo controller al meglio. Questo si ottiene grazie ai sensori 3D e ai grilletti adattivi, garantendo un realismo da paura. Stessa identica cosa per le cuffie targate PlayStation.