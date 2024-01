Unieuro, 50% di sconto tra iPhone, Galaxy e PC solo oggi

Unieuro propone una serie di offerte imperdibili su tre prodotti di alta gamma che tutti ricercano. Stiamo parlando del MacBook Air da 13″, della smart TV Samsung Crystal UHD 4K 50″ e del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Questi sono solo alcuni degli esempi, ma probabilmente anche i prodotti più interessanti.

Come potete notare in basso ci sono tutti i prezzi e le parziali descrizioni dei prodotti. Ovviamente ce ne sono tantissimi altri in sconto, tutti sul sito ufficiale.

Unieuro, tante nuove offerte sono arrivate proprio oggi: ecco quali sono

Ecco in sconto il MacBook Air da 13″, il portatile perfetto per chi cerca un dispositivo potente e versatile. Grazie al processore M1 di Apple, è in grado di gestire qualsiasi tipo di attività, dai semplici compiti quotidiani alla creazione di contenuti di tipo professionale. La variante da 256 GB di memoria è disponibile oggi su Unieuro a soli 929 €, con uno sconto di 300 €.

La smart TV Samsung Crystal UHD 4K 50″ è in grado di offrire un’esperienza visiva senza precedenti, davvero precisa e vivida. Il display 4K Ultra HD offre immagini nitide e realistiche, mentre il processore Crystal Processor 4K assicura un’elaborazione dei colori precisa e accurata. La TV è disponibile oggi su Unieuro a soli 379 €, con uno sconto di 220 €.

Infine, ecco un altro prodotto di gran qualità ovvero il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. A bordo ecco un processore Snapdragon 695 5G che offre prestazioni fluide e reattive, mentre la fotocamera tripla da 64 MP permette di scattare foto e video di alta qualità. Lo smartphone è disponibile su Unieuro a soli 189,99 €. Tutte le offerte sono valide per gli utenti fino al 14 gennaio 2024.