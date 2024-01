Truffa sulla MAIL, così hanno rubato soldi dai CONTI in banca

Nelle ultime ore una nuova truffa si sarebbe avvicinata agli utenti mediante le loro caselle e-mail, portando via dati e soldi.

In basso potete notare il messaggio che abbiamo incollato proprio per farvi capire di cosa si tratta, così da non cascarci improvvisamente.

Ecco cosa c’è scritto precisamente nel messaggio truffa che sta girando in Italia in questi giorni

“Ciao,

All’inizio voglio lasciare il mio profilo con foto e informazioni complete, e poi voglio andare alla lettera

GoldenGaze98

La tua personalità intrigante e la tua misteriosità mi hanno spinto a scriverti questa lettera.

Voglio conoscerti intimamente e godere di ogni momento della nostra comunicazione.

Creiamo la nostra storia di passione ed eccitazione che apparterrà solo a noi.

Sei il migliore per catturare la mia attenzione e la mia passione.

Creiamo un mondo in cui regnino le nostre fantasie e i nostri desideri.

La mia anima arde dal desiderio di conoscere i tuoi pensieri più intimi e di immergermi nel tuo mondo.

Possiamo lasciare che le nostre emozioni prendano il sopravvento e creare momenti che rimarranno impressi nei nostri cuori.

Siamo coraggiosi e sinceri l’uno con l’altro per creare la nostra storia indimenticabile.

Tu sei la mia sfida e io sono pronta a sottomettermi a te. Scrivimi sul sito, ti aspetto.”

Come potete vedere il testo risulta alquanto ambiguo, ma bisogna subito capire che si tratta di una truffa per via del lessico utilizzato. Come si può notare infatti, l’italiano usato dai malviventi è pieno zeppo di pressappochismo. Molte parole sono sbagliate e si vede che non si tratta di una comunicazione reale.