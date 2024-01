Tutti gli utenti che ogni giorno decidono di acquistare su Amazon, si scontrano periodicamente con alcuni dei prezzi più bassi e convenienti in circolazione, in quanto si ha la certezza di poter raggiungere un risparmio inedito ed esclusivo, come nel caso delle cuffiette di casa Realme.

Più precisamente stiamo parlando delle Realme Buds T100, veri e propri true wireless in-ear perfettamente compatibili con un qualsiasi smartphone in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android o iOS (si possono godere di tutte le funzionalità in egual misura).

Realme: il prodotto più economico disponibile su Amazon

Tutti possono acquistare le Realme Buds T100, per il semplice fatto che il loro prezzo di vendita è estremamente ridotto rispetto a quanto il mercato pare essere attualmente in grado di offrire. La sola colorazione nera, con interno in contrasto giallo (che è anche il colore distintivo di Realme), viene commercializzata alla modica cifra di soli 28,99 euro.

Tra le altre specifiche tecniche di rilievo possiamo annoverare la certificazione IPX5, per la protezione dagli schizzi d’acqua e dalla polvere, che presenta anche la riduzione del rumore per le chiamate, così da andare ad isolare alla perfezione tutto l’ambiente circostante. L’autonomia, dati alla mano, dovrebbe essere al massimo di 28 ore, sfruttando comunque i vari cicli di ricarica garantiti direttamente dalla base (o custodia) presente in confezione e dalle dimensioni estremamente ridotte, così da facilitare ulteriormente il trasporto.