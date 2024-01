In occasione del CES 2024 in corso a Las Vegas, Nanoleaf ha annunciato una nuova serie di prodotti pensati per unire il design con l’illuminazione smart. Le soluzioni intelligenti si espandono in tutta la casa, sia all’interno che all’esterno grazie a prodotti innovativi.

Tra le novità in arrivo al CES 2024 troviamo il nuovo software Orchestrator, le Essentials Matter Smart Multicolor Lightstrip, le Outdoor String Lights e le Permanent Outdoor Lights. Inoltre, alla fiera dell’elettronica, l’azienda ha annunciato anche la Skylight Modular Ceiling Light. In questo modo sarà possibile illuminare in maniera smart ogni ambiente domestico creando un ecosistema completo.

Nanoleaf Orchestrator

Attraverso il nuovo software Nanoleaf Orchestrator, sarà possibile usufruire di un’esperienza musicale inedita. Le luci verranno sincronizzate a ritmo di musica, creando spettacoli cromatici affascinanti e coinvolgenti. Il principale vantaggio di utilizzare Orchestrator sta nella modalità di connessione al suono.

Piuttosto che rilevare in tempo reale la musica, il software si connette direttamente alla sorgente audio. In questo modo, la musica sarà l’unico protagonista, isolando il segnare da ogni altra interferenza. Si tratta di una netta evoluzione della funzione Rhythm attualmente presente sui prodotti Nanoleaf.

Orchestrator sarà disponibile a partire dalla primavera del 2024. Gli utenti potranno scaricare l’app desktop Nanoleaf che sarà compatibile con tutti i principali servizi musicali.

#NewProduct🚨‼️ Meet the Nanoleaf Skylight✨ – the world's most advanced smart flush mount Wi-Fi ceiling light fixture. Start small or go as big as you want by customizing your ceiling layout with Skylight's modular squares! The bigger the layout, the brighter your Skylight!… pic.twitter.com/5NU7sme5XN — Nanoleaf (@nanoleaf) January 9, 2024

Smart Multicolor Lightstrip (per interni), Smart Multicolor Outdoor String Lights e Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights

La gamma di prodotti compatibili con Matter si amplia con l’introduzione di Smart Multicolor Lightstrip (per interni), Smart Multicolor Outdoor String Lights e Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights.

In particolare, la linea outdoor rappresenta una scommessa da parte di Nanoleaf nel realizzare prodotti per esterni. Come tutti i prodotti del brand, è possibile creare un ecosistema che lavora all’unisono, illuminando gli ambienti interni ed esterni in modo unificato.

Sarà possibile controllare l’illuminazione tramite l’app Nanoleaf su smartphone per decidere intensità, colore e scene. Inoltre, è possibile collegarle ai principali servizi di assistenza vocale di Google, Apple e Amazon per controllare il tutto con la voce.

Il debutto dei nuovi dispositivi Nanoleaf Essential Matter è atteso per la primavera del 2024.

Skylight Smart Modular Ceiling Light

Dopo essere state annunciate al CES 2023 e aver fatto incetta di premi e riconoscimenti, le Skylight Smart Modular Ceiling Light sono finalmente realtà. Le luci da soffitto modulari sono disponibili per il pre-ordine con spedizioni che inizieranno da gennaio 2024.

Le Skylight uniscono design e funzionalità per portare l’illuminazione quotidiana ad un nuovo livello. La forma quadrata e modulare permette la realizzazione di soluzioni uniche e adatte od ogni tipo di stanza e arredamento.

La possibilità di regolare la tipologia di luce, le scene e l’intensità permette di creare routine basate sugli utenti. Le Skylight possono essere regolate per mostrare una scena vivida colazione, una luce per concentrarsi negli orari lavorativi e colori rilassanti per la sera.

Come per tutti gli altri prodotti Nanoleaf, è possibile contollare tutto tramite app e creare una programmazione con accensione automatica. Le Skylight connesse contemporaneamente possono essere fino a 100.

Il prezzo di lancio è fissato a 249.99 euro per lo Starter Kit che include tre Squares. L’Expansion Packs da uno Square ha il costo di 79.99 euro. I pre-ordini possono essere effettuati sul sito ufficiale del produttore.