In omaggio al ventesimo anniversario della serie di giochi Monster Hunter, MSI e Capcom hanno annunciato una partnership che prevede l’introduzione di alcuni prodotti per PC in edizione limitata.

Monster Hunter World è un gioco RPG creato da Capcom nel 2018. Nonostante siano passati 6 anni dal suo rilascio, sta vivendo una rinascita. Infatti, grazie all’annuncio dell’uscita del prossimo capitolo della saga (Monster Hunter Wilds che verrà lanciato nel 2025), Monster Hunter World ha goduto di una crescita di downloads. Questi ultimi hanno fatto arrivare questo titolo alla quota di 23 milioni di copie vendute.

MSI e Capcom hanno stretto una collaborazione, che introdurrà una serie di prodotti per PC in edizione limitata e con il marchio di Monster Hunter, in occasione del compleanno della medesima serie di videogiochi.

La presentazione ufficiale avverrà al CES 2024 di Las Vegas. L’esordio vero e proprio è previsto in contemporanea con la celebrazione del ventesimo anniversario della serie di Capcom (11 marzo).

La collezione è ispirata a Rathalos, una delle belve più iconiche della saga. All’interno della collezione troviamo un laptop da gaming, un monitor, delle schede grafiche, schede madri, dispositivi di raffreddamento a liquido, controller e custodie.

MSI e Capcom, diamo un’occhiata alla collezione, ecco cosa cosa contiene:

il laptop è l’ MSI Crosshair 16 HX , caratterizzato dalla brillante icona dorata in occasione del ventesimo anniversario della saga;

, caratterizzato dalla brillante icona dorata in occasione del ventesimo anniversario della saga; la scheda grafica MSI GeForce RTX 4060 Ti 8GB Gaming Slim, con la caratteristica colorazione rossa e cremisi del Rathalos;

il dissipatore a liquido MSI Force GC30 Monster Hunter Edition;

Monster Hunter Edition; il controller da gaming MSI Force GC30 Monster Hunter Edition che è abbinato ad una custodia da gaming MSI MPG Gungnir 300 Monster Hunter Edition;

Monster Hunter Edition; una scheda madre MSI MPG Z790 EDGE ed un monitor MAG 274QRF QD E2 da 27 pollici.

Purtroppo non ci sono ancora dettagli sui prezzi. Se non vedi l’ora di mettere le mani su questi gadget, seguici per ulteriori novità in arrivo dal CES 2024.