Nanoleaf ha appena presentato un nuovo prodotto smart dedicato all’illuminazione domestica. Le Matter Smart Holiday String Lights rappresentano il nuovo modo di intendere le luci di Natale in maniera sempre più smart.

Grazie a queste Matter Smart Holiday String Lights, sarà possibile abbellire la propria casa in maniera affascinante e coinvolgente. Infatti, il team di Nanoleaf le ha pensate appositamente per rendere più luminose e intelligenti che mai.

Questo luci contano 250 LED che possono essere regolati singolarmente con una combinazione di oltre 16 milioni di colori. La personalizzazione sarà massima, per rendere ancora più speciale il proprio Natale.

Nanoleaf lancia le Smart Holiday String Lights, le luci perfette per decorare in maniera tecnologica e avveniristica l’albero di Natale

All’interno dell’app Nanoleaf è possibile scegliere tra 9 scene luminose preimpostate per creare istantaneamente l’atmosfera natalizia perfetta. Basterà selezionare la scena “Magia delle Feste” per avere cascate di colori vibranti oppure la scena “Camino scoppiettante” per puntare su toni caldi e sereni.

Ma non è tutto, sfruttando il sensore Rhythm Music Visualizer integrato, le luci reagiranno a tempo di musica. Non importa quale sia il ritmo, le Matter Smart Holiday String Lights si illumineranno creando giochi di luce unici e speciali.

Se collegate a Nanoleaf 4D attraverso la funzione Sync+, il vostro albero di Natale diventerà un’estensione della TV. I colori presenti sullo schermo verranno estesi oltre che sui LED posti dietro la TV anche ai prodotti luminosi presenti nella stanza.

L’integrazione con l’ecosistema Nanoleaf è garanti così come con il proprio ecosistema smart domestico. Le luci supportano i comandi vocali impartiti tramite Google Home, Apple Home, Smart Things e Alexa attraverso il protocollo Matter o tramite Wi-Fi.

Il prezzo consigliato di vendita è di 119,99 euro ed è possibile acquistare le Matter Smart Holiday String Lights tramite il sito ufficiale di Nanoleaf.