MSI ha condiviso un teaser per il suo primo PC da gaming portatile, i benchmark trapelati mostrano che sarà alimentato da uno degli ultimi chip Intel Core Ultra 7 155H, e sarà presentato al CES 2024.

Il CES è una delle più grandi fiere tecnologiche. Vi troviamo migliaia di partecipanti che si recano a vedere le innovazioni più recenti e imminenti del panorama tecnologico. Con il CES 2024 dietro l’angolo tutti i grandi nomi nel settore della tecnologia si stanno preparando a mostrare i loro prossimi progetti.

MSI al CES 2024: arriva la console portatile

Il nuovo PC da gaming portatile che MSI sta progettando, è stato proprio pensato per competere con Steam Deck, Asus ROG Ally e Lenovo Legion Go. Dopo un breve teaser di ieri, le prime immagini di Claw sono apparse sulla piattaforma X.

Il Claw di MSI è molto simile al Asus ROG Ally, ha un anello RGB accentuato attorno alle levette. I benchmark (sono test studiati appositamente per valutare le prestazioni di un dispositivo) trapelati, ci suggeriscono che il Claw sarà alimentato da un processore Intel Core Ultra 7 155H, una CPU mobile a 16 core e 22 thread. Lenovo e Asus invece hanno optato per un processore Ryzen Z1 Extreme di AMD, che però ha la metà dei core del processore intel.

Dai dati sfuggiti in rete sembrerebbe che il Claw possieda 32 GB di memoria, il doppio di quanto ne abbiano Legion Go e ROG Ally. Se non vedete l’ora di poter giocare ovunque ai vostri videogiochi preferiti, vi raccomandiamo di non perdervi gli aggiornamenti del CES 2024.