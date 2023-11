Al giorno d’oggi una delle componenti più importanti all’interno del nostro PC è senza alcun dubbio la scheda grafica, non a caso quest’ultima da sola rappresenta maggior parte dell’investimento che si fa quando si assembla un nuovo PC, in quanto assolve a numerose funzioni, sia di elaborazione pura che grafica, dunque entra in gioco in caso di rendering o di videogiochi.

Quando videogiochiamo infatti a fare tutto il lavoro è la GPU che dunque deve offrire il massimo delle prestazioni possibili per garantire una fluidità ed esperienza di gioco soddisfacente, all’interno di tale contesto diventa ovviamente essenziale mantenere la propria scheda ben ottimizzata per svolgere bene i propri lavori, scopriamo insieme come.

Settaggi e drivers

Partendo dal presupposto che la nostra scheda sia al passo coi tempi e dunque disponga e supporti tutte le ultime tecnologie in campo di elaborazione, uno step assolutamente essenziale per consentirle di lavorare al massimo delle prestazioni è senza alcun dubbio quello di mantenere i drivers aggiornati costantemente, dal momento che questi le consentono di elaborare i dati nel modo migliore possibile.

Archiviata la questione drivers passiamo ora ai settaggi, attualmente i giochi sono arrivati ad un punto tale di complessità che pensare di farli girare nativamente al massimo è solo follia, sfruttare gli algoritmi di upscaling IA è diventato indispensabile a tal punto che nei recenti giochi è impossibile disabilitarli, ad esempio in Alan Wake 2 il Nvidia DLSS e AMD FSR sono impostati su on in automatico, dunque dovrete scegliere l’impostazione migliore per cercare di ottenere il giusto compromesso tra fluidità e qualità, magari disattivando se necessario il ray tracing, pesantissimo da gestire per la scheda.