Le truffe telefoniche, nell’ultimo periodo, stanno aumentando a vista d’occhio. Ecco perché, in questo articolo, cercheremo di mettere in luce alcune delle nuove tattiche utilizzate dalle società fraudolente per estorcere denaro e informazioni agli utenti via smartphone. Dai messaggi automatici alle app ingannevoli, le modalità di raggiro si evolvono continuamente. Uno dei metodi comuni è l’invio di messaggi, tramite sms o WhatsApp, che segnalano attività sospette su un conto o problemi di pagamento. Rispondere a tali messaggi potrebbe portare all’installazione di malware sul dispositivo. Di conseguenza, si consiglia di verificare attentamente i numeri dei mittenti e di cancellare i messaggi sospetti.

Un’altra minaccia è rappresentata dalle app di terze parti che simulano l’affiliazione a marchi noti, inducendo gli utenti a scaricarle. Prima di installare un’app, è infatti, fondamentale verificare il legame con il marchio dichiarato e consultare le recensioni su altre piattaforme per conoscere le esperienze degli altri utenti.

Truffe Telefoniche: Nuove forme di estorsione via smartphone

Tra le moderne strategie di truffe abbiamo anche le cosiddette robocall. Si tratta di chiamate automatizzate con messaggi preregistrati, spesso finalizzate a ottenere risposte vocali. Utilizzate poi per autorizzare addebiti a nome dell’utente. Esistono app affidabili come NoMoRobo e RoboKiller per filtrare queste chiamate di spam.

Attenzione anche alla famosa “truffa dello squillo”. In cui i chiamanti riagganciano dopo un solo squillo, spesso da prefissi stranieri, cercando di far richiamare l’utente per addebiti costosi. Per difendersi da queste truffe, è consigliabile non rispondere a numeri sconosciuti.

Come comportarsi con le truffe umane

Per quanto riguarda invece le truffe umane, è consigliabile non fornire mai informazioni personali o finanziarie al telefono. A meno che la chiamata non possa essere verificata. Richiedere informazioni al chiamante, identificarne l’affiliazione e cercare conferme attraverso canali ufficiali sono pratiche consigliate.

In un panorama sempre più minaccioso, la prudenza e la consapevolezza sono essenziali per proteggersi dalle truffe telefoniche in costante evoluzione. Ecco perché è necessario restare sempre vigili e consultare le recensioni online per condividere esperienze e contribuire a creare comunità più consapevoli.