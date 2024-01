Samsung Electronics Co., Ltd. ha presentato le nuove gamme di TV QLED, MICRO LED, OLED e Lifestyle durante il CES® 2024. Queste innovazioni segnano l’inizio di un’era di schermi basati sull’intelligenza artificiale grazie al lancio di un processore di nuova generazione che sfrutta l’AI, destinato a ridefinire la concezione di uno schermo smart. Oltre a migliorare la qualità audio-video, le nuove linee offrono funzionalità basate sull’IA in linea con gli standard di sicurezza di Samsung Knox, ispirando e supportando nuovi stili di vita.

SW Yong, Presidente e Responsabile del settore Visual Display di Samsung Electronics, ha dichiarato: “Vivere nell’era dell’iperconnessione richiede schermi che migliorino le nostre vite anche quando non li utilizziamo”. Gli schermi AI di Samsung, con intelligenza artificiale integrata, fungono da fulcro per le nostre case, collegando tutti i dispositivi compatibili e offrendo uno stile di vita flessibile e vario.

Brillantezza, colori e tecnologia OLED

Le prestazioni dell’IA sono raddoppiate per migliorare la qualità dell’immagine su QLED 8K. I nuovi TV Neo QLED 8K e 4K presentano immagini realistiche, audio premium e una vasta gamma di app e servizi. Il processore NQ8 AI Gen3 è il punto forte del Neo QLED 8K 2024, con un’unità di elaborazione neurale due volte più veloce e 512 reti neurali per una nitidezza senza precedenti. Funzionalità come AI Upscaling Pro in 8K, AI Motion Enhancer Pro e Real Depth Enhancer Pro migliorano ulteriormente l’esperienza visiva.

Il sistema operativo Tizen OS 2024 rende l’esperienza TV più fluida e personalizzata, mentre Samsung Daily+ offre una serie di servizi, tra cui workout tracker, TechnoGym, F45, Dr.Tail e Multi Control, per una connessione completa tra dispositivi.

Il MICRO LED trasparente supera i limiti della tecnologia dei display, offrendo un vetro trasparente con chip MICRO LED estremamente piccoli. La tecnologia OLED, con modelli come il S95D, presenta luminosità aumentata del 20%, certificazione “Pantone Validated™” e la nuova tecnologia “OLED Glare Free” per ridurre i riflessi.

Un nuovo livello di personalizzazione sulle TV Samsung

La gamma Lifestyle si arricchisce con nuovi prodotti come The Frame, The Premiere 8K projector e The Freestyle 2nd Generation. Le soundbar 2024, tra cui Music Frame, HW-Q990D e HW-S800D, offrono un’esperienza audio immersiva.

La line-up 2024 promette un ecosistema connesso e inclusivo, con Mobile Smart Connect, Audio 360 e Vibrary, garantendo maggiore compatibilità tra dispositivi. L’accessibilità è potenziata da funzionalità come sottotitoli audio, “Remote for Barrier Free” e la modalità “Relumino Together”.

La nuova TV Samsung segna un passo avanti nell’innovazione tecnologica, con schermi AI avanzati, design all’avanguardia e una varietà di funzionalità all’insegna della connettività. L’azienda continua a ridefinire il concetto di intrattenimento domestico, offrendo esperienze immersive e personalizzate per una vasta gamma di utenti.