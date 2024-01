Oggi, al CES® 2024, si è svolta la conferenza stampa ufficiale di Samsung Electronics Co., Ltd., denominata “Al FOR ALL“. Durante l’evento, l’azienda ha condiviso la sua prospettiva sull’impatto della tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI) nell’ottimizzare l’usabilità dei dispositivi in modo più intuitivo e comodo per gli utenti. Samsung ha collaborato con partner chiave per sviluppare la tecnologia sottostante a questa visione, presentando nuovi prodotti e servizi che sfruttano le capacità dell’IA per semplificare la vita quotidiana.

Vivere in modo intelligente

Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO e Head della Divisione Device eXperience (DX) di Samsung, ha inaugurato la conferenza spiegando come l’IA possa migliorare le tecnologie connesse, rimanendo al contempo non invasiva e operando in background. Durante l’evento, sono stati presentati diversi prodotti e servizi in linea con questi obiettivi.

Han ha dichiarato: “Con l’emergere dell’intelligenza artificiale, esperienze più intelligenti e migliori ridefiniranno il nostro modo di vivere. Il vasto portafoglio di dispositivi potenti di Samsung, combinato con la ricerca di una collaborazione aperta, contribuirà a portare l’intelligenza artificiale e l’iperconnettività a tutti”.

La conferenza ha incluso dettagli sulle soluzioni Visual Display AI-enabled e sugli elettrodomestici, evidenziando come la tecnologia AI stia trasformando l’utilizzo di prodotti come il Neo QLED 8K QN900D e il nuovo proiettore The Premiere 8K. Ulteriori novità riguardano il Music Frame, un altoparlante personalizzabile, e aggiornamenti al robot AI Ballie, ora in grado di interagire con altri dispositivi smart.

Il ruolo chiave di SmartThings

Per quanto riguarda la cucina, Samsung ha presentato il frigorifero Bespoke AI Family Hub™ con 4 porte, dotato di AI Vision Inside per riconoscere alimenti e suggerire ricette. La gamma di piani a induzione Anyplace ha introdotto la connettività, mentre la lavasciuga Bespoke AI™ e il robot aspirapolvere Bespoke Jet Bot Combo™ utilizzano l’IA per semplificare le attività quotidiane.

La serie Galaxy Book4, in collaborazione con Microsoft, è stata migliorata con nuove funzionalità AI e di connettività, rendendola più fluida e intelligente. La serie può ora trasformare la fotocamera degli smartphone Samsung Galaxy in una webcam per PC e offrire una varietà di esperienze connesse.

Jaeyeon Jung, Executive Vice President e Head di SmartThings, ha illustrato il ruolo dell’intelligenza artificiale spaziale nel migliorare l’interazione tra utenti e dispositivi. SmartThings utilizza il LiDAR per creare mappe digitali e ha annunciato l’arrivo della visualizzazione della mappa 3D e la possibilità di aggiungere familiari e amici all’ecosistema SmartThings tramite codice QR.

Il contributo di Samsung a un futuro più verde e circolare

Samsung ha annunciato nuovi sviluppi nel settore automobilistico in partnership con Hyundai Motor Group, introducendo i servizi Home-to-Car e Car-to-Home attraverso la connettività SmartThings.

L’azienda ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della privacy, presentando soluzioni come Samsung Knox Matrix e Knox Vault. La sostenibilità è stata anch’essa un tema chiave, con l’uso di materiali riciclati, l’efficienza energetica migliorata grazie all’IA e la collaborazione con Tesla per SmartThings Energy.

Sono state introdotte nuove funzioni di accessibilità, come la risposta agli elettrodomestici tramite gesti, didascalie automatiche durante le chiamate e modalità di visione inclusiva sui TV Samsung. Inhee Chung, Vice President of the Samsung Corporate Sustainability Center, ha sottolineato gli sforzi di Samsung per un’economia più circolare e l’impegno verso pratiche sostenibili.