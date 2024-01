Scaldamani ricaricabile: su Amazon 2 al prezzo di 1 (-50%)

Lo scaldamani ricaricabile è un prodotto che oggi gli utenti devono assolutamente avere, proprio per il fatto che può assolvere ad una duplice funzionalità: da un lato, come dice il nome stesso, andare a riscaldare le mani dell’utilizzatore, dall’altro invece può fungere anche da vero e proprio power bank, andando così a ricaricare praticamente tutto ciò che ha una batteria inferiore ai 6000mAH.

L’offerta attualmente disponibile su Amazon prevede la possibilità di acquistare due elementi al prezzo di uno, parliamo comunque di prodotti realizzati da Outjut, azienda leader nel settore degli accessori legati al mondo dell’informatica. Il design è aggressivo e moderno, con un grande tasto centrale nella parte superiore (ricorda vagamente un mouse), e tre LED di stato, che certificano anche l’autonomia residua.

Scaldamani ricaricabile, quanto costa su Amazon?

Un ottimo regalo per i più freddolosi, lo scaldamani ricaricabile viene oggi proposto in una bellissima variante 2in1, con la quale avere praticamente due unità con un’unica spesa: l’utente potrà avere quindi 2 scaldamani con un investimento complessivo di 18,35 euro.

Il prodotto, che come anticipato ricorda un mouse o una saponetta, presenta una batteria interna di 6000mAh, con ricarica rapida diretta tramite la porta USB-C posta nella parte alta del device stesso. Funziona su 3 livelli di riscaldamento, per una temperatura massima di 55 gradi centigradi, per una autonomia complessiva di circa 8-15 ore (si ricarica invece in 3-4 ore di collegamento alla presa a muro).