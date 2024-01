La colossale società della Silicon Valley, Apple, ha dominato per tutto l’anno del 2023 il mercato globale dei telefoni mobili, i così detti smartphone.

Apple, Steve Jobs ed un telefono

Apple, la famosa società produttrice di dispositivi mobili, computer e tant’altro, ha dominato il mercato globale della telefonia mobile del 2023. La media globale del costo degli smartphone di fascia alta, va dai 600€ in su, e questa media è ancora dominata dalla Apple. Secondo il rapporto di Counterpoint Research, Apple per tutto lo scorso anno ha avuto il possesso del 71% della quota di mercato a livello mondiale degli smartphone premium. Rispetto al 2022, Apple ha avuto un calo del 4% della quota nel 2023, dovuto al rilancio di Huawei nei telefoni premium. Huawei ha rilasciato la serie Mate 60 5G ovvero una serie di telefoni di alta gamma che è riuscita a far conquistare alla società il 5% della quota del mercato. L’azienda coreana Samsung ha guadagnato il possesso del 17% della quota globale di telefonia mobile mondiale di alta gamma, grazie ai suoi Galaxy S23 e i telefoni pieghevoli Z FOLD 5 e Z FLIP 5. Apple comunque rimane la società per eccellenza riguardo il commercio di telefonia mobile di alta gamma. Un grazie lo deve ai suoi iPhone di categoria ultra-premium con i costi superiori a 1000€.

Il mercato globale degli smartphone sta calando, ma la vendita di categorie premium è in crescita

Il mercato della telefonia mobile è calato del 5% nell’ultimo anno, nonostante questo la fascia alta dei telefoni va a coprire il 25% delle vendite totali, pesando ben il 60% del fatturato. Questa crescita della vendita di questi smartphone della categoria di fascia alta è dovuta al desiderio dei consumatori di avere un telefono più duraturo. Questa crescita dipende anche dallo status symbol del cliente. E’ legato al solo aspetto di avere un telefono top di gamma e costoso, questa cosa succede soprattutto nei mercati emergenti,