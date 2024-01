Il prossimo 26 Gennaio 2024 avremo la possibilità di provare il nuovissimo capitolo della saga pubbilicata da SEGA. Stiamo parlando proprio di “Like A Dragon Infinite Wealth“, in uscita per Ps4 e PS5, Xbox e PC.

Infinite Wealth vede protagonisti Ichiban Kasuga, protagonista di Yakuza: Like a Dragon, e Kazuma Kiryu, il protagonista originale della serie. Ambientato nella prima località oltreoceano del franchise, le Hawaii, i protagonisti, insieme a vecchi e nuovi alleati, si uniscono per aiutare il primo a trovare e riunirsi con sua madre alle Hawaii, mentre il secondo lotta per sopravvivere con il cancro.

Like A Dragon Infinite Wealth fuori dal Game Pass al lancio, cosa sappiamo?

L’Xbox Game Pass è servizio proposto da Xbox che a un modico prezzo permette di giocare centinaia di giochi vecchi e più recenti, alcuni addirittura al lancio, un esempio Starfield. Fino a poco tempo fa si pensava che il titolo di SEGA arrivasse immediatamente sul Game Pass, tuttavia è arrivato il produttore stesso del gioco a smentire il tutto e in una recente intervista ha spiegato anche il perché.

Masayoshi Yokoyama ha affermato: “Al momento non ci sono piani per l’arrivo Like a Dragon Infinite Wealth su Game Pass”. Yokoyama continua:”Questo si ricollega a quanto ho detto, ma per Gaiden ho pensato al Game Pass come a un modo per consegnare a tutti gli utenti una cartolina, che li inizasse a questo mondo. Volevo dare modo di far conoscere Kiryu e la sua storia, e in questo Game Pass è stato fondamentale.”

Chiaramente ciò a cui fa riferimento il produttore è sicuramente il fatto che gli utenti Xbox hanno avuto modo di provare maggiormente la serie, anche attraverso i precedenti titoli. Inoltre per un capitolo significativo come questo, che rappresenta la fine di un ciclo, SEGA e RGG hanno fatto questa scelta.

Like A Dragon Infinite Wealth era stato già inserito nella classifica dei giochi più attesi dell’anno e siamo sicuri che terrà fede alle aspettative. Vi suggeriamo di rimanere aggiornati sulle nostre pagine per qualsiasi novità in arrivo.