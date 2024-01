La teoria dominante sull’origine della Luna propone un evento catastrofico avvenuto circa 4,5 miliardi di anni fa, un impatto titanico tra la Terra e un proto-pianeta chiamato Theia. Questo scontro avrebbe generato un massiccio ammasso di detriti, che, nel corso del tempo, si sarebbe consolidato per formare il nostro amato satellite naturale, la Luna.

La storia di questo impatto colossale è stata oggetto di intenso studio e dibattito tra gli scienziati, poiché ha implicazioni fondamentali sulla formazione e l’evoluzione del nostro sistema solare. Recentemente, un gruppo di ricercatori ha introdotto una nuova prospettiva che potrebbe rivoluzionare la comprensione di questo evento cruciale.

Mistero dietro la nascita della Luna

Hongping Deng, ricercatore presso l’Osservatorio Astronomico di Shanghai (SHAO) dell’Accademia cinese delle Scienze, ha dichiarato che i risultati delle loro ricerche mettono in discussione l’ipotesi tradizionale secondo cui l’impatto avrebbe omogeneizzato la Terra primordiale. Al contrario, suggeriscono che l’impatto gigantesco che ha dato origine alla Luna potrebbe essere il catalizzatore dell’eterogeneità nel mantello primordiale terrestre, segnando l’inizio di un processo evolutivo geologico che si è esteso per 4,5 miliardi di anni.

La rivelazione chiave di questa ricerca è la scoperta di tracce di Theia non solo all’interno della Luna, come ci si potrebbe aspettare, ma anche all’interno della Terra stessa. Ciò solleva domande intriganti sulla composizione della Terra e sulla natura dell’impatto che ha plasmato il nostro sistema solare.

Secondo gli studi condotti, sembra che circa il 2-3% della massa terrestre possa derivare da Theia. Questo dato non solo aggiunge un tassello al puzzle dell’origine lunare, ma suggerisce anche che l’impatto gigantesco potrebbe essere stato un importante contribuente alla formazione e alla struttura attuale del nostro pianeta. La ricerca di pianeti extrasolari simili alla Terra nella Via Lattea non ha ancora prodotto risultati identici, e questo impatto potrebbe essere una delle chiavi per comprendere perché la Terra è così unica nel suo genere.

Il mistero che circonda l’origine della Luna sembra, quindi, avvicinarsi a una soluzione. Questi nuovi sviluppi aprono nuove strade di indagine scientifica e alimentano la curiosità verso la storia cosmica del nostro sistema solare. Mentre gli scienziati continuano a esplorare le tracce di Theia all’interno della Terra e della Luna, siamo sull’orlo di svelare i segreti custoditi da un antico impatto che ha lasciato un’impronta indelebile sulla nostra galassia.