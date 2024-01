Copilot avrà un tasto apposito nelle tastiere

Il Consumer Electronics Show CES è ormai alle porte e Microsoft è intenzionato a presentare tanti cambiamenti, tra cui una modifica delle tastiere Windows. Questa modifica sarà utile per l’introduzione di un nuovo tasto dedicato ad uno strumento di intelligenza artificiale. Stiamo parlando di Copilot.

Copilot è un nuovo servizio rilasciato da Microsoft, utile per svolgere attività come il riassunto di documenti, consigliare film o rispondere alle domande che normalmente si farebbero ai motori di ricerca. Tutto quanto racchiuso in un tasto che si troverà a destra della barra spaziatrice oppure azionabile tramite la combinazione di tasti Windows + C.

Copilot: tasto apposito in tutte le tastiere

Martedì il vicepresidente esecutivo di Microsoft Yusuf Mehdi ha affermato che questo cambiamento si potrebbe rivelare utile per integrare maggiormente gli utenti a favore dell’intelligenza artificiale. Il tutto dovrebbe facilitare la vita di ogni utente, anche i compiti da fare quotidianamente.

Il tasto sarà presente all’interno dei portatili e PC Windows 11 di nuova generazione, che verranno presentati al CES la prossima settimana. Tante saranno le novità da presentare ma di certo non potrà sfuggire la nuova linea di computer portatili XPS, con la funzione Copilot già integrata. Il vero lancio però, secondo Microsoft, sarà effettuato tra la fine di febbraio e la primavera, con l’avvento dei dispositivi Surface.

Gli utenti con Copilot disabilitato o residenti in zone dove non è disponibile, alla pressione del pulsante in questione, farà apparire sullo schermo Windows Search. Se invece si è provvisti solamente di una tastiera senza il pulsante Copilot, sarà possibile attivarlo tramite le combinazione di tasti Windows + C.