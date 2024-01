Bard Advanced: in arrivo il gioiellino di Google!

Bard Advanced: cos'è e di cosa si tratta? scopriamo la novità Google in arrivo a brevissimo, vi diciamo solo essere collegata all'intelligenza artificiale.

Tutti conoscono Bard, principale software di chatbot targato Google; ebbene sì, quest’ultimo sta per subire un vero e proprio rinnovamento sotto tutti i punti di vista!

La nota azienda statunitense sta ben pensando di introdurre un nuovo aggiornamento, stavolta a pagamento, basato sempre sull’utilizzo di intelligenza artificiale Bard.

Questo inedito programma dovrebbe prendere il nome di Bard Advanced, che sarà molto più fornito e sviluppato rispetto al precedente applicativo Bard.

Bard Advanced, caratteristiche principali

Possiamo dire con certezza che con Bard Advanced potremmo finalmente avere aggiunte mai viste prima! Difatti, ci saranno notevoli update per quanto riguarderà:

Abilità di calcolo

Abilità di ragionamento

Capacità di comprendere meglio e con più accuratezza determinati linguaggi

Per quanto riguarda la disponibilità le uniche cose che si possono apprendere, è che per ora la multinazionale di Mountain View sta effettuando alcuni test della nuovissima versione di Bard esclusivamente con una cerchia ristretta e selezionata di utenti.

Altri dettagli da scoprire

Andando a scavare quello che è il codice nel sito web di Bard si può ben appurare e dire che inoltre, si potrà godere di un periodo di prova gratuito per i primi 3 mesi dopo il rilascio.

Dopodiché, gli utenti per poter continuare ad usufruire del servizio dovranno esercitare il pagamento di una tariffa riguardante l’eventuale abbonamento mensile o annuale.

Per quanto riguarda il listino prezzi ancora non si è risaliti a delle cifre ben accurate, ma sicuramente possiamo dedurre che sarà ai livelli in grado di competere contro gli altri modelli di linguaggio basati su intelligenza artificiale.

Bard Advanced, quando lo vedremo all’opera

Se andiamo ad approfondire quelle che sono le tempistiche di rilascio del software, il rilascio del nuovissimo Bard Advanced non dovrebbe essere lontano più di tanto; si parla infatti di range temporali che riguardano il primo trimestre dell’anno.

Detto ciò, possiamo finalmente dire che siamo alle porte di un qualcosa mai visto prima d’ora! Non ci resta altro che aspettare e poi poter finalmente testare con le nostre mani l’inedita opera firmata Google.