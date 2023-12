Tasti a scelta rapida, ecco quali sono i segreti delle tastiere

Dall’avvento dell’era del digitale, le tastiere ricoprono un ruolo fondamentale per tutti i dispositivi di qualsiasi marca. Esistono tante svariate tipologie di tastiere ma non scordiamoci anche delle infinite scorciatoie o tasti a scelta rapida che esse nascondono che, se a conoscenza, potrebbero giocare un ruolo molto importante nella scrittura.

In questo articolo saranno racchiuse le principali scorciatoie per Windows 10 o Windows 11. Molte di queste sequenze, sono funzioni di cui molte persone non erano a conoscenza, e che potrebbero facilitare di gran lunga gli scrittori.

Sequenze di tasti con rispettive funzioni