Il CES di Las Vegas è pronto a sollevare il sipario sul futuro della tecnologia e quest’anno l’evento mette in risalto la connettività totale con il motto “All On”. Tra le molte anticipazioni, l’industria automobilistica gioca un ruolo di primo piano, presentando le ultime innovazioni in termini di modelli di auto e tecnologie integrate.

A partire dalla Mercedes-Benz, si ha una rivoluzione dell’esperienza digitale a bordo delle proprie auto con l’evoluzione del MBUX, il suo assistente digitale e vocale. MBUX Virtual Assistant sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire un’interazione umana, sincronizzandosi con lo stile di guida e l’umore del conducente. Questo passo avanti, combinato con l’architettura interna MB.OS, prospetta il futuro del lusso digitale nelle auto secondo il CEO Ola Kallenius.

Altro brand su cui sono puntati i riflettori è Kia, che si presenta al CES con uno sguardo al futuro, introducendo ben cinque concept car, tra cui le compatte EV3 ed EV4. Questi modelli, attesi entro il 2025, non solo promettono design innovativi, ma anticipano anche servizi di rete di prossima generazione, portando Kia al centro dell’evoluzione verso la mobilità elettrica delle auto.

La rivoluzione delle auto elettriche

La Honda fa una mossa audace nel settore, presentando un’intera gamma elettrica, preludio al lancio di 30 nuove auto entro il 2030. Questo ambizioso progetto è frutto della partnership strategica con Sony, unendo le forze di due colossi nipponici per plasmare il futuro della mobilità elettrica. La Hyundai, invece, si concentra sull’ambiente circostante dei conducenti, cercando di migliorare la ricerca del parcheggio. Utilizzando la socialità delle informazioni trasmesse dalle auto, Hyundai intende informare i guidatori in tempo reale sulla disponibilità di posti liberi, riducendo i tempi di ricerca e ottimizzando l’esperienza di parcheggio della propria auto. Per la prima volta al CES vedremo anche la LG.

La società LG fa il suo ingresso con una piattaforma all’avanguardia, integrando Automated Driving, Adas e In-Vehicle Infotainment. Realizzata con Magna, questa piattaforma modulare si propone di supportare la transizione verso il Software-Defined Vehicle, offrendo un’esperienza di guida avanzata attraverso schermi avanzati, display AR-Hud e un’interfaccia uomo-auto intuitiva. Il suo arrivo sul mercato è atteso nel 2027.

Un altro brand che lavora sulle auto elettriche è la Bosch. L’azienda semplifica l’elettronica veicolare con una soluzione che centralizza tutte le funzioni digitali in un’unica unità di calcolo, mentre Marelli presenta l'”Intelligent Social Display”, un dispositivo multifunzionale per comunicare informazioni vitali e interagire con il mondo esterno. Il CES 2024 si conferma come il palcoscenico dove le menti più brillanti dell’industria automobilistica si fondono con la tecnologia, dando forma a un futuro di connettività, mobilità e esperienze di guida senza precedenti.