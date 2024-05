Da molto tempo oramai uno dei temi caldi nel mondo degli smartphone è senza alcun dubbio la loro riparabilità, il diritto alla riparazione e infatti un tema molto discusso soprattutto negli ultimi mesi dal momento che i governi delle varie nazioni ritengono sia obbligatorio costruire dispositivi facili da riparare sia per consentire agli utenti di risparmiare sia per ridurre il quantitativo di rifiuti elettronici prodotti ogni anno.

Ovviamente le varie aziende stanno dicendo la loro in merito e tra queste figure Google che fin dall’inizio si è mostrato disponibile a sostenere la causa riparazioni, ecco dunque perché l’azienda addetta dei suoi portavoce si sta impegnando nella produzione di dispositivi sempre più riparabili anche tramite strumenti non necessariamente professionali, Google punta infatti a produrre dispositivi smontabili anche con ciò che è presente nei cassetti di casa e senza necessariamente utilizzare strumenti legati ad aziende specializzate.

Un aneddoto che fa da guida

Steven Nickel, direttore delle operazioni hardware consumer di Google ha parlato della riparabilità dei Pixel affermando che l’obbiettivo principale è quello di ridurre al minimo il quantitativo di colla usata nel sigillare gli smartphone, la quale da rimuovere è certamente l’elemento più ostico, nel parlarne ha raccontato un aneddoto interessante: “Ricordo di aver visitato il nostro centro di riparazione in Giappone, dove avevano organizzato in modo davvero efficiente il processo di smontaggio di un determinato dispositivo, suddividendolo in postazioni dedicate. C’era una postazione specifica il cui unico compito era rimuovere tutta la colla e raschiarne via i residui. Non so se da bambino, alle lezioni di arte, ti è mai capitato di giocare con la gomma cementante formando delle palline appiccicose. Ecco, i residui di colla sembravano proprio quelle palline di colla rappresa.”

Di conseguenza l’obiettivo è favorire quello di utilizzare strumenti molto semplici e basilari per poter rimuovere le componenti da sostituire, ad esempio un phon per sciogliere la colla o un per rimuovere i residui in eccesso.